«Интер» и «Ливерпуль» договорились об аренде Лукаса Лейвы

Миланский «Интер» договорился с «Ливерпулем» об аренде до конца сезона с правом выкупа бразильского полузащитника Лукаса Лейвы, сообщает La Gazzetta dello Sport. В ближайшее время 29-летний футболист отправится в Италию для прохождения медосмотра и согласования условий личного контракта.
Бразилец выступает за «Ливерпуль» с 2007 года, куда перебрался из «Гремио». В нынешнем сезоне Лейва провёл восемь матчей в чемпионате Англии, однако лишь в трёх из них выходил в основном составе. Результативными действиями полузащитник не отметился.