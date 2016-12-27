Фан-зона ЧМ-2018 в Петербурге откроется на Конюшенной площади

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что фан-зона к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018 будет организована на Конюшенной площади.
«Это будет Конюшенная площадь. Мы сейчас потренируемся на Кубке Конфедераций, и если там всё пройдёт нормально, то и на чемпионат мира фан-зону оставим там. ФИФА, как известно, изначально склонялась к Дворцовой площади. Но не надо забывать, что в нашем городе живёт и к нам приезжает большое число людей, мягко говоря, равнодушных к футболу. Не давать им возможности полюбоваться красотами нашего города, в том числе Дворцовой площадью, я считаю, это неправильно», — приводит слова Полтавченко «Петербургский дневник».