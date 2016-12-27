Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен-Арфа близок к переходу в «Фенербахче». Сделка может быть осуществлена во время зимнего трансферного окна, сообщает France Football. Подробности перехода не сообщаются.
Бен Арфа перешёл в «ПСЖ» минувшим летом на правах свободного агента из «Ниццы», однако закрепиться в составе парижан не сумел. В частности, Атем не нашёл общего языка с наставником «ПСЖ» Унаи Эмери. В нынешнем сезоне Бен-Арфа провёл 18 матчей во всех турнирах, отыграв в общей сложности 679 минут, и забил один гол.