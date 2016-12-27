Сёмин: Шишкин? Недовольных на сборах быть не должно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, комментируя информацию о возможном уходе из клуба защитника Романа Шишкина, дал ясно понять, что не будет удерживать его. Ранее СМИ сообщали о желании игрока вернуться в «Спартак».
«У нас есть такая ситуация. В конце первой части сезона группа футболистов, которые мало играли, выражала определённое недовольство и раздражение. Вполне возможно, что перед зимними сборами мы дадим этим игрокам время, чтобы они либо нашли себе новый клуб, либо немножко подумали, как продолжать карьеру в основном составе „Локомотива“. Это естественный момент недовольства у людей, игравших прежде мало. Так найдите себе тогда новую команду. Или выдерживайте конкуренцию. А недовольных на сборах быть не должно. Туда должны ехать те, у кого положительные эмоции и у кого есть желание работать», — сказал Сёмин в интервью «Спорт-экспрессу».