Тарасов может вернуться в строй на третьем сборе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Дмитрия Тарасова. По словам наставника «железнодорожников», футболист не вернётся в строй на первых двух зимних сборах.
Напомним, в сентябре Тарасов получил разрыв передней крестообразной связки, находясь в расположении сборной России. Тогда же полузащитник перенёс операцию в одной из клиник Рима.
«Что касается Тарасова, то он проходит реабилитацию. На первых двух сборах он вряд ли вернётся в общую группу. А вот на третьем такая вероятность есть. Всё зависит от восстановления», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».