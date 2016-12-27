Ихеаначо: всё, что «Манчестер Сити» было нужно в матче с «Халлом», — это 3 очка

Нападающий «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо поделился впечатлениями от победы над «Халл Сити» в матче 18-го тура АПЛ. Встреча проходила в Кингстоне-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Ихеаначо забил один из голов.
«Вся команда сыграла очень хорошо. Мы заработали три очка. Это всё, что нам было нужно. „Халл“ — очень сильная команда, у них есть качественные игроки.
Мы постепенно возвращаем нашу уверенность и менталитет победителей. Сейчас мы показываем отличную игру и в нападении, и в защите, добывая необходимые очки. Мы продолжим в том же духе в следующих матчах», — приводит слова Ихеаначо официальный сайт «горожан».