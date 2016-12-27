«Реал» намерен вернуть Вальехо из «Айнтрахта» в качестве замены Пепе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан уже знает, на кого сделает ставку, если клуб покинет защитник Пепе, сообщает Marca.
Согласно информации источника, это 19-летний защитник «сливочных» Хесус Вальехо, защищающий в настоящее время на правах аренды цвета «Айнтрахта».
Пепе получил очень привлекательные с финансовой точки зрения предложения от китайских клубов и близок к тому, чтобы летом сменить клубную прописку. Что же касается Вальехо, то немецкий клуб уже пытался договориться с «Реалом» о продлении срока аренды игрока, но получил отказ. Аренда Вальехо в «Айнтрахте» рассчитана до лета 2017 года.