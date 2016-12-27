Экс-наставник сборной Колумбии: не удивлён, что Хамес играет так мало в «Реале»

Бывший главный тренер сборной Колумбии Франсиско Матурана прокомментировал ситуацию с полузащитником Хамесом Родригесом в мадридском «Реале». Колумбийский футболист был бы не прочь покинуть испанский гранд вследствие недостаточной игровой практики.
«Я не удивлён, что Хамес играет так мало в «Реале». Это клуб, который имеет определённую структуру, в которой Родригесу сложно найти себе место. Тренер в первую очередь обязан заботиться о командных успехах, а не об отдельных игроках. Хамес сам должен определиться со своим будущим, и я не чувствую себя вправе давать ему советы», — приводит слова Матураны Cadena Ser.
Ранее агент Родригеса Жорже Мендеш сказал, что игрок зимой не сменит клубную прописку.
По итогам 16 туров Примеры Родригес принял участие в 8 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 1 гола и 2 голевых передач.