Маркос Льоренте: моя мечта ясна — я всегда хотел добиться успехов в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Маркос Льоренте, играющий на правах аренды за «Алавес», в очередной раз подчеркнул, что надеется вернуться в «Королевский клуб» и доказать свою востребованность.
«Моя мечта ясна — я всегда хотел добиться успехов в «Реале». Понимаю, что претворить в жизнь такую мечту очень сложно, однако в данный момент это не тот вопрос, которым я забиваю себе голову каждый день. Тем не менее я работаю в этом направлении. Беседовал с Зиданом, и мы решили, что сейчас для меня лучшее – игровая практика. А летом уже посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Льоренте Marca.