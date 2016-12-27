Эскриба: «Вильярреал» может прогрессировать и быть в числе лучших в Примере

Главный тренер «Вильярреала» Фран Эскриба отметил, что очень доволен своими футболистами. Тренер верит, что с такими игроками может добиться успехов.
«То, как работают каждый день мои игроки, внушает мне веру в них. Моя команда может прогрессировать и быть в числе лучших в Примере. Главными действующими лицами являются футболисты. Поэтому именно им и нужно приписывать заслуги за успехи нашей команды. Однако нам не помешало бы большее постоянство», — приводит слова Эскрибы Marca.
После 16-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» заработал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.