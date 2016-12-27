Неймар: мы с Месси и Суаресом знаем, что творим историю

Нападающий «Барселоны» Неймар не склонен недооценивать своё значение для каталонского клуба. В связи с этим футболист сборной Бразилии не позабыл и о таких форвардах сине-гранатовых, как Лионель Месси и Луис Суарес.
«Мы с Месси и Суаресом знаем, что творим историю. И с каждым разом мы играем всё лучше. Мы хотим выступать в «Барселоне» не для того, чтобы всегда быть лучшими, а для того, чтобы быть счастливыми. Мы хотим быть счастливы на тренировках и в матчах. Большое наслаждение играть вместе с Месси и Суаресом», — приводит слова Неймара официальный сайт Примеры.