Корниленко: хочу больше играть, а не получать деньги за то, что сижу на скамейке

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подвёл итоги первой части сезона-2016/17 в РФПЛ. На счету белорусского футболиста 16 матчей, 5 голов и 1 результативная передача.
«До второй молодости ещё рановато. В принципе, ожидал от себя, верил, что могу, что порох ещё есть. В каждой игре были моменты, просто не получалось забить. И далеко не всегда меня выпускали на поле. Ну а для 15 матчей, к тому же неполных, 5 голов считаю неплохой показатель.
Моя задача – забивать голы, но если вижу, что партнёр по команде находится в лучшем положении, то отдам пас ему. Я и целей личных по числу забитых голов не ставлю. Главное – общие цели. Хочу, чтобы «Крылья Советов» были крепкой и сильной командой. И ещё хочу больше играть, а не получать деньги за то, что сидишь на скамейке.
Приход Скрипченко? Мы находились в тяжёлой ситуации. Как мог, старался всячески помочь новому тренеру. Мы давно знакомы с Вадимом Скрипченко, даже играли друг против друга. Он прилетел в Самару ночью, и мы часа полтора общались с ним о делах в команде, что нужно перестраивать. Но субординацию соблюдаю, не расслабляюсь. Он – тренер, я – игрок. Моя задача – доказывать на поле», — цитирует Корниленко пресс-служба «Крыльев Советов».
После 17 туров «Крылья Советов» занимают в РФПЛ 12-е место.