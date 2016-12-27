«Манчестер Юнайтед» не отдаст Марсьяля в аренду в «Севилью»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не уйдёт во время зимнего трансферного окна в другой клуб на правах аренды, сообщает Daily Mail.
Ранее стало известно, что спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи проводил переговоры с агентом 21-летнего футболиста по поводу аренды, однако английский клуб в очередной раз подтвердил, что не намерен расставаться с Марсьялем, а также нападающим Маркусом Рэшфордом нынешней зимой.
Также в СМИ сообщалось, что руководство «Вест Хэм Юнайтед» заинтересовано в аренде обоих футболистов, на что «МЮ» также ответил отрицательно.
В текущем сезоне Марсьяль провёл в АПЛ 11 матчей и забил 1 гол. На счету Рашфорда 3 гола в 14 встречах.