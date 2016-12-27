Сёмин предупредил Самедова, что пути назад в «Локомотив» нет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что полузащитник Александр Самедов точно не вернётся в состав «железнодорожников», даже если его трансфер в «Спартак» сорвётся. Ранее сообщалось, что Самедов станет игроком красно-белых этой зимой.
«Он был футболистом основного состава, всегда выходил и играл. Но выбрал свой путь, хочет уйти. „Локомотив“ никогда никого насильно не держал. Не держит и сейчас. У Самедова свои мысли, свои советчики. И он решение покинуть „Локо“ принял. Клуб его теперь отпускает за соответствующие деньги, прописанные в контракте.
У меня не было никаких разногласий с ним! Самедов считался одним из лидеров „Локомотива“, ему доверяли, играл постоянно. По отношению к делу претензий к нему не возникало. Если в каких-то эпизодах его игры меня что-то не устраивало, разумеется, указывал на ошибки. Например, говорил, что он должен быть активнее внутри штрафной… Не знаю, почему он захотел перейти в „Спартак“. Это исключительно его решение.
Пути назад быть не может, потому что он уходит. Если трансфер в „Спартак“ сорвётся, это будут его проблемы, а не наши. Значит, Самедову нужно будет искать другую команду. Мы же не можем зависеть от одного футболиста. Это неправильно. Каким бы хорошим игрок ни был», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».