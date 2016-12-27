Аршавин признан автором самого красивого гола «Кайрата» по версии клуба

Гол российского полузащитника Андрея Аршавина в ворота «Тараза» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Казахстана признан лучшим по версии клуба. На официальном сайте был составлен топ-5 голов, и Аршавин занял в нём первое место.
На второй строчке расположился полузащитник Исламбек Куат, который отличился в матче «Кайрат» — «Астана» (2:0), а замкнул тройку хавбек Бауыржан Исламхан, забивший в матче с «Иртышом» (2:1).
Всего в нынешнем сезоне Андрей Аршавин принял участие в 32 матчах за «Кайрат», забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
Видео гола можно посмотреть тут.