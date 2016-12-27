Кьеллини: «Ювентус» может выиграть чемпионат, Кубок Италии и Лигу чемпионов

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что его команде по силам завоевать три трофея по итогам сезона-2016/17. Об этом футболист заявил после поражения от «Милана» в матче за Суперкубок Италии.
«В 2014 году, когда мы проиграли матч за Суперкубок, «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов. Я надеюсь, что в этом сезоне поражение станет для нас трамплином и следующие шесть месяцев мы проведём намного лучше. Возможно, это утопия, но «Ювентус» может добиться больших результатов, выиграв чемпионат, Кубок Италии и Лигу чемпионов», — цитирует Кьеллини La Gazzetta dello Sport.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентусу» предстоит сыграть с «Порту».