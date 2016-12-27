Спортивный директор «Томи»: Петраков не изъявлял желания уйти из команды

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков не выражал желания покинуть команду. Об этом рассказал спортивный директор томичей Игорь Кудряшов. Ранее сообщалось, что из-за тяжёлой финансовой ситуации томская команда может доиграть сезон дублирующим составом, а некоторые футболисты и работники «Томи» обратились в Государственную инспекцию труда в Томской области в связи с задолженностью по зарплате.
«Петраков не изъявлял желания уйти из команды. Сейчас он находится в отпуске. Насколько я знаю, он очень хочет встретиться с главой Томской области Сергеем Жвачкиным. После этой встречи всё может измениться.
Всем игрокам было предложено расторгнуть контракт с клубом. Что касается Кирилла Комбарова и Кирилла Погребняка, то не могу ничего сказать об их возможном уходе. Пока они игроки „Томи“, — цитирует Кудряшова ТАСС.
После 17 туров «Томь» располагается на последней строчке в таблице российской Премьер-Лиги, имея в активе девять очков.