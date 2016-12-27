«Ювентус» по окончании сезона может отправить Аллегри в отставку

Руководство «Ювентуса» может отправить в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянский специалист может остаться без работы по окончании сезона-2016/17.
Сообщается, что разногласия возникли после матча за Суперкубок Италии, в котором «Ювентус» уступил «Милану» (1:1, 3:4 по пенальти).
Руководство «старой синьоры» уже рассматривает кандидатуры других специалистов. В расширенный список входят Паулу Соуза («Фиорентина»), Леонарду Жардим («Монако») и Эусебио Ди Франческо («Сассуоло»).
После 17 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, опережая идущую второй «Рому» на 4 очка и имея игру в запасе.