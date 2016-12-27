Оби Микел откажется от переезда в Китай и может перейти в «Валенсию»

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в январе, скорее всего, сменит клубную прописку. В услугах футболиста давно заинтересованы «Интер» и «Марсель». Также у нигерийца есть предложение из Китая, но, по информации ESPN FC, хавбек не хочет уезжать из Европы.
Ещё одним претендентом на 29-летнего футболиста считается «Валенсия», которая уже сделала предложение Оби Микелю. Полузащитник ещё в сентябре сообщил, что в январе намерен начать переговоры с другими клубами. Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что переговоры начнутся после рождественских праздников.
В нынешнем сезоне Джон Оби Микел ни разу не выходил на поле в матчах АПЛ за «Челси». Его контракт истекает летом 2017 года.