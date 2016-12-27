Веретенников: Смолов и Дзюба — лучшие нападающие, но Смолов сильно выделяется

Бывший нападающий сборной России Олег Веретенников, отвечая на вопрос о лучшем форварде РФПЛ за 2016 год, выделил нападающих Фёдора Смолова («Краснодар») и Артёма Дзюбу («Зенит»).
«В этом году в чемпионате России лучший — Фёдор Смолов, это без вопросов. Я бы ещё хотел выделить Артёма Дзюбу, который тоже много забивает и прекрасно исполняет свою роль нападающего. Смолов и Дзюба определённо сейчас выглядят сильнее остальных. Надо понимать, что у них просто разная манера игры. Но в нашем чемпионате выделяется именно Смолов», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.