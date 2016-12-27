«Уфа» объявит имя главного тренера 30 декабря

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что имя нового главного тренера команды будет объявлено 30 декабря. Ранее пост наставника уфимского клуба покинул Виктор Гончаренко, возглавивший московский ЦСКА. В СМИ сообщалось, что одним из главных претендентов на должность главного тренера «Уфы» является Сергей Семак, который входит в тренерский штаб «Зенита».
«Сергей Семак может возглавить «Уфу»? Мы объявим главного тренера 30 декабря. Давайте дождёмся этой даты, и тогда все услышат имя нового главного тренера команды», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.