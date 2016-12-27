Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров среди клубов. Лучшим в уходящем году признан главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне (113 очков).
1. Диего Симеоне («Атлетико») – 113 очков
2. Зинедин Зидан («Реал») – 108
3. Клаудио Раньери («Лестер») – 86
4. Хосеп Гвардиола («Бавария» / «Манчестер Сити») – 62
5. Унаи Эмери («Севилья» / «ПСЖ») – 38
6. Луис Энрике («Барселона») – 24
7. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 16
8. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 15
9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 6
10. Питсо Масимане («Мамелоди Сандаунс») – 5.