Голы Дзюбы и В. Березуцкого вошли в топ-10 голов сборных России по версии РФС

РФС выбрал 10 самых красивых голов, которые были забиты различными сборными России в 2016 году. В список попали голы нападающего Артёма Дзюбы (в товарищеском матче с Коста-Рикой – 3:4) и защитника Василия Березуцкого (в матче чемпионата Европы — 2016 с Англией – 1:1).
Также в десятку лучших попали голы Елены Морозовой (женская сборная России против Коста-Рики), Виталия Лысцова (молодёжная сборная против Германии), Екатерины Пантюхиной (женская сборная против Турции), Ивана Галанина (юношеская сборная против Австрии), Максима Кутового (сборная U16 против Англии), Алексея Макарова (сборная по пляжному футболу против Египта), Сергея Абрамова (мини-футбольная сборная против Сербии) и Алексея Евсеева (молодёжная сборная против Германии).
Видео голов можно посмотреть здесь.