Хендерсон: думаю, что Старридж является лучшим английским центральным нападающим

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон лестно отозвался о партнёре по команде Дэниеле Старридже. Хавбек считает Старриджа лучшим английским центральным нападающим.
«Дэниел Старридж играет огромную роль в «Ливерпуле». Он является важным игроком для нас и уже внёс свой вклад. До мая у него будет возможность ещё раз проявить себя.
Старридж показал в этом сезоне, что может быть полезен, даже выходя на замену. Мне повезло, что я играю с ним как в клубе, так и в сборной. Я лично думаю, что Старридж лучший английский центральный нападающий», — цитирует Хендерсона пресс-служба «Ливерпуля».
В нынешнем сезоне АПЛ Старридж принял участие в 10 матчах и отдал 1 пас.