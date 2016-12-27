Лёв: Кроос демонстрирует стабильность и футбол мирового уровня

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не поскупился на похвалу в адрес полузащитника национальной команды Тони Крооса. Лёв, в частности, отметил стабильность футболиста мадридского «Реала».
«О Кроосе свидетельствует его статистика: он победитель Лиги чемпионов с двумя клубами, чемпион мира в составе немецкой сборной. Кроос демонстрирует стабильность и футбол мирового уровня неделя за неделей, матч за матчем. Он делает это в чемпионате Испании, Лиге чемпионов на уровне национальной сборной. Так что Тони превратился в звезду мирового уровня. Он будет играть для нас ключевую роль на чемпионате мира 2018 года», — приводит слова Лёва Bernabeu Digital.