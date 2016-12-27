Сусо может продлить контракт с «Миланом» до 2021 года

Нападающий «Милана» Хесус Сусо может продлить контракт с россонери. Об этом сообщает Football Italia. Договор 23-летнего футболиста истекает летом 2019 года, но уже сейчас может быть пролонгирован.
Руководство «Милана» подготовило для испанца контракт, рассчитанный до лета 2021 года. Оклад Сусо возрастёт до € 2 млн. Стороны близки к завершению сделки.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. В активе форварда 1 жёлтая карточка.