Хедира: думаю, что стиль «Ювентуса» больше похож на гвардиоловский

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира считает, что его команда придерживается стиля игры, который присущ командам Хосепа Гвардиолы, и сравнил его со стилем Карло Анчелотти, с которым хавбек работал в «Реале».
«Я никогда не работал с Гвардиолой, но думаю, что стиль «Ювентуса» похож на гвардиоловский. Это интенсивные тренировки, много видеоанализа, много тактики.
Но я знаю, как работает Анчелотти. Он предоставляет футболистам много свободы, ждёт креатива. Думаю, что у Гвардиолы всё гораздо строже.
Анчелотти не типичный итальянец, хотя уже давно нет типичных итальянцев или немцев. Сходите в ресторан в Штутгарте или Турине, и вы увидите, что рядом с вами будут находиться люди разных национальностей», — цитирует Хедиру Bild.