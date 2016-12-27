Аджоев: «Арсенал» ведёт переговоры с К. Комбаровым, Дьякова в команде не будет

Тульский «Арсенал» ведёт переговоры с полузащитником «Томи» Кириллом Комбаровым о переходе. Об этом сообщил президент «Арсенала» Гурам Аджоев, отметив, что защитника Виталия Дьякова в команде точно не будет. Ранее в СМИ появилась информация, что игроки «Томи» Дьяков и Комбаров могут перейти в «Арсенал».
«Арсенал» ведёт переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем», — цитирует Аджоева ТАСС.
В текущем сезоне Комбаров и Дьяков провели по 14 матчей в РФПЛ.