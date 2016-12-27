Завершен монтаж кольца кровли стадиона в Нижнем Новгороде

Строители завершили монтаж внутреннего опорного кольца кровли нижегородского стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Спорт-Ин». Эти работы велись с августа 2016 года.
Кольцо, расположенное в самом центре сооружения, – своеобразное открытое окно в небо, через которое на футбольное поле будут проникать солнечный свет и свежий ветер.
Образ нижегородского стадиона строится на ассоциациях с темами волжской природы – воды и ветра. Внешний облик стадиона представляет собой колоннаду, сформированную расположенными по кругу трёхгранными опорами, на которых находится металлическая пространственная конструкция покрытия — козырька над зрительским фойе и трибунами. Стадион запроектирован с открытой игровой зоной.