Защитник «Атлетика» Альварес успешно перенёс операцию по поводу рака яичек

Защитник «Атлетика» Ерай Альварес перенёс операцию по поводу рака яичек, информирует официальный сайт клуба из Бильбао. Процедура прошла успешно и не вызвала никаких осложнений.
Опухоль в правом яичке футболиста была обнаружена на прошлой неделе в результате медицинских обследований, которые прошёл 21-летний Альварес из-за возникшего в последние дни дискомфорта.
В текущем сезоне Альварес провёл за «Атлетик» 10 матчей (девять в стартовом составе) в испанской Примере, в которых получил две жёлтые карточки.