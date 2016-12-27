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175 лет назад
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Васин определился, под каким номером будет играть после возвращения в ЦСКА
27 декабря 2016, вторник. 17:23.
Футбол
Защитник
Виктор Васин
, который нынешний сезон на правах аренды проводил в «Уфе», будет выступать после возвращения в ЦСКА под прежним, пятым, номером, информирует пресс-служба «армейцев».
Васин принял участие во всех 17 матчах РФПЛ текущего сезона, отыграв без замен.
Если фото не открывается с мобильного устройства, изучить его можно
тут
.
Источник:
Официальная страница ПФК ЦСКА в "Твиттере"
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ПФК ЦСКА
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