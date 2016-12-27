Сусо: всё, чего я сейчас хочу, — остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Хесус Сусо подтвердил, что может продлить контракт с россонери. Договор 23-летнего футболиста истекает летом 2019 года.
«Мы говорили с Галлиани о продлении контракта в течение двух недель, есть два или три пункта, которые осталось согласовать. Но я считаю, что никаких проблем не возникнет. Всё, чего я сейчас хочу, — остаться в „Милане“, — цитирует Сусо Marca.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.