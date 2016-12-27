Билич: рекордная сумма трансфера давила на Айю, но он вернулся на свой уровень

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поддержал полузащитника Андре Айю, который пропустил два месяца из-за травмы и в выездном матче 18-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (4:1) забил первый гол в сезоне.
«Вест Хэм» заплатил за Айю рекордную сумму этим летом, но почти сразу же после перехода он получил травму. Эта сумма давила на Андре, но он продолжал работать и вновь вышел на свой уровень. Думаю, теперь Айю может заиграть так же здорово, как и в последние годы. Я очень хотел, чтобы сегодня забил именно Айю, потому что этот гол добавит ему уверенности. Мы ждём от Андре именно голов. Да и он сам, думаю, тоже", — цитирует Билича Sky Sports.
Айю перешёл в «Вест Хэм» летом из «Суонси» за £ 20,5 млн (около € 25 млн), что является рекордным трансфером «молотобойцев».