«Анжи»: стоим перед необходимостью продать ведущих игроков в другие клубы

«Анжи» на своём официальном сайте объявил о решении внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В частности, из-за финансовых проблем махачкалинцы будут вынуждены продать своих ведущих игроков.
«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, „Анжи“ вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков „Анжи“ в другие клубы.
Не только „Анжи“, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать „Анжи“. О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно», – говорится в сообщении клуба.