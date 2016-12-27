Куртуа: игроки «Челси» не ожидали, что смогут одержать в АПЛ 12 побед подряд

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа отметил, что серия из 12 побед подряд в АПЛ стала для него и всей команды сюрпризом.
«Мы понимали, что, возможно, показали в матчах с „Арсеналом“ и „Ливерпуле“ не то отношение к делу, которое было нужно. Это топ-матчи, их нельзя выиграть, уступая сопернику в интенсивности. Мы не хотели проваливать второй сезон подряд, нужно было прийти в себя, и мы это сделали.
Конечно, 12 побед подряд — это лучше, чем мы от себя ожидали после неудачного прошлого сезона. „Челси“ лидирует, набрав к Рождеству больше очков, чем два года назад, когда мы стали чемпионами. Сделаем всё возможное, чтобы продлить эту серию», — цитирует Куртуа Daily Star.