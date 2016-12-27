Симеоне будет работать в «Атлетико» до окончания контракта

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне не покинет клуб до окончания действующего контракта, который истечёт летом 2018 года.
«Симеоне планирует остаться в „Атлетико“ и отработать этот сезон, а также следующий», — цитирует Марина As.
СМИ уже неоднократно предполагали, что аргентинский специалист по окончании нынешнего сезона может покинуть «Атлетико». Сам Симеоне эти слухи не подтверждал, говоря, что был бы не прочь остаться в испанском клубе.