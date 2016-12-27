Агент: Л. Адриано нравится работа Карреры, он считает «Спартак» великим клубом

Агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что его клиенту нравится работа главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.
«На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в „Спартак“, у игрока действует договор с „Миланом“. Луису нравится работа Карреры, он считает „Спартак“ великим клубом», — цитирует агента ТАСС.
Ранее Луис Адриано выступал за донецкий «Шахтёр», из которого ушёл летом 2015 года. В текущем сезоне бразилец провёл за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился. По информации СМИ, форвард уже дал своё согласие на трансфер, «Спартак» заплатит «Милану» € 4 млн, а зарплата 29-летнего Адриано составит € 4,5 млн в год.