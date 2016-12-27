Луческу: задачи выиграть Лигу Европы перед «Зенитом» не ставили

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, стоит ли перед командой задача в этом сезоне выиграть Лигу Европы. По словам румынского специалиста, для достижения своих целей сине-бело-голубым нужно совершить один-два трансфера.
«Разумеется, задачи выиграть Лигу Европы перед нами не ставили. Но мы попробуем выиграть всё. Посмотрим, какие игроки будут в нашем распоряжении. Но вы же понимаете, что все команды хотят выиграть те турниры, в которых они принимают участие. Психоза обязательно выиграть соревнования нет. Если это произойдёт, будет замечательно.
Очень многое будет зависеть от игроков, которые будут в моём распоряжении, от перестановок, от здоровья ребят. Важны будут один-два трансфера, которые мы совершим этой зимой», — сказал Луческу в эфире программы «Все на футбол».