Моуринью: на мой взгляд, лучший полузащитник мира — Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высоко оценил потенциал полузащитника Поля Погба.
«АПЛ — очень тяжёлая лига. Ты играешь в Италии 3-4 года подряд, а потом приезжаешь в Англию и понимаешь, что это другой мир. Поль играет хорошо — даже лучше, чем просто хорошо. Он будет прибавлять, так что я легко могу представить, что в следующем сезоне он будет лучшим.
Сейчас ситуация такова, что „Золотой мяч“ может выиграть только форвард. Но если это восприятие изменится, то Погба вполне может получить „Золотой мяч“. Поль может забивать больше из-за своего стиля игры и уровня мастерства. Он классный полузащитник, на мой взгляд — лучший в мире», — сказал Моуринью в интервью SFR.