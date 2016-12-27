Глушаков: Овечкин удивлялся, почему футболисты так редко бьют издалека

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о беседе с российским хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным на тему дальних ударов.
«Как забить «Амкару» таким ударом в добавленное время? Просто бить по воротам и всё, главное – попасть. Везение и удача где-то сопутствовали. Если честно, мы в России мало бьём по воротам, мало голов забивается издалека. Как-то сидели на футболе, и Александр Овечкин спросил: «Почему вы не бьёте издалека? 20 метров до ворот, у вас сил нет или что? Бей просто, там ворота такие – 7 метров, в любой угол просто попасть и залетит».
Какой тренерский штаб не приходил в «Спартак», все говорили – бей по воротам. Но бывают такие позиции, когда ты играешь опорного полузащитника и не можешь в середине поля бить постоянно», — цитирует Глушакова «Спорт FM».