Педро: игроки «Челси» бились друг за друга, это правильное отношение к делу

Нападающий «Челси» Педро поделился мнением о победе над «Борнмутом» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и закончилась со счётом 3:0. Педро открыл счёт в первом тайме, исполнив обводящий удар в дальний верхний угол.
«Я очень рад, что удалось забить и помочь команде, но самое важное, что мы победили. Это невероятно, потому что очень трудно сделать подобное в АПЛ, но команда очень компактно располагалась на поле и всё сделала верно. Очень хорошо, что вся команда была хорошо психологически настроена и успешно провела матч с такой высокой интенсивностью. Было очень важно победить в Boxing Day для болельщиков, поэтому мы очень счастливы.
Мы показали отличную игру, все игроки уверены в своих силах, и это хорошо для команды. Футболисты из зоны атаки отлично сыграли, это самое главное. На поле все бились друг за друга, это правильное отношение к делу», — цитирует Педро сайт «Челси».