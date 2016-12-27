Ларссон: Нильссон-Линделёф готов к переходу в «МЮ»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Швеции Хенрик Ларссон выразил мнение, что его соотечественник Виктор Нильссон-Линделёф из «Бенфики» готов к переходу в «Манчестер Юнайтед».
«Он уже играет на высоком уровне, так что он готов к переходу в такой клуб, как „Манчестер Юнайтед“. Виктору всего 22 года, и ему нужно будет адаптироваться к АПЛ, но шведы всегда готовы к какому-нибудь вызову. Так что я уверен, что Нильссон-Линделёф сумеет приспособиться к стилю английского футбола без особых проблем», — сказал Ларссон в интервью DN.