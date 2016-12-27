Пюэль: самый важный игрок «Тоттенхэма» — Льорис

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль перед домашним матчем 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (28 декабря) выделил значимость вратаря «шпор» Уго Льориса.
«Льорис — ключевой игрок для „Тоттенхэма“, потому что он делает важнейшие сэйвы в каждом матче и заряжает партнёров уверенностью. Уго — самый важный игрок „шпор“, он шикарный вратарь и хороший капитан, обладающий твёрдым характером.
Он играл у меня в „Лионе“, и я сделал его капитаном. Тогда Уго был совсем молод, но он всегда являлся важным игроком для команды. „Тоттенхэму“ было важно продлить с ним контракт — такие игроки нужны любому тренеру», — цитирует Пюэля Sky Sports.