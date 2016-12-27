Обамейянг, Лемина и Канга вошли в окончательную заявку Габона на Кубок Африки

Сборная Габона стала первой командой, объявившей финальную заявку на домашний для себя Кубок африканских наций 2017 года. В список вошли форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, хавбек «Ювентуса» Марио Лемина и бывший полузащитник «Ростова» Гуэлор Канга Каку. Всего в заявку попали 23 игрока, информирует BBC Sport.
Вратари: Мезуи, Битсеки, Овоно.
Защитники: Манга, Обьянг, Палюн, Аппиндангойе, Вактер, Обамбу, Зе Ондо.
Полузащитники: Канга, Поко, Лемина, Мадинда, Танджигора, Ндонг, Нгуали, Мбингуи.
Нападающие: Обамейянг, Эвуна, Буанга, Абуэ, Бийоге.