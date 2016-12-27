Анри: казалось, дни Яя Туре в «Ман Сити» сочтены, но он вытянул себя сам

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высоко оценил уровень игры полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре в этом сезоне.
«Казалось, дни Яя Туре в „Ман Сити“ сочтены, но он вытянул себя сам. Это показывает, что если вы работаете над собой и хотите вернуться на правильный путь, то обязательно получите шанс, будь вы Яя Туре или кто-то другой. Он играет, потому что заслуживает этого.
Яя — умный игрок с хорошей техникой, он может играть в футбол ещё очень долго. Одна вещь сильно понравилась мне в матче „Сити“ против „Халла“: Туре остановил несколько опасных контратак. Это означает, что он был в нужном месте в нужное время», — цитирует Анри Sky Sports.