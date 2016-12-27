Луческу: игрокам с огромной зарплатой и капризами я предпочитаю трудяг

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о философии, которой он руководствуется при приглашении новичков.
«Я предпочёл бы не иметь в составе игроков, которые много чего выиграли, но уже не соответствуют высокому уровню и могут навредить команде. Я предпочитаю старательных игроков-трудяг, которые отдают все силы на поле, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами. Важна коллективная дисциплина.
Разумеется, бывают и исключения. Это зависит от того, что может привнести в коллектив тот или иной игрок, если мы думаем об имидже клуба. Ибрагимович, Месси или Роналду — это другой разговор, они не те футболисты, к которым мы привыкли. На них обращено всё внимание, они заполняют стадионы», — цитирует Луческу Dolce Sport.