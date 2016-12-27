Глушаков: фотография в «Твиттере» — намёк Джикии: добро пожаловать в «Спартак»

«Там же видно, что я подмигнул. Эти фотографии надо как-то сгладить, поскольку их выложили, что-то приписали. Я уже говорил в одном интервью, что Промес проставился в бане, у него попёрло, начал играть. И это был намёк Джикии: перейдёшь — сразу надо сгладить все эти конфликты и проставиться, чтобы всё было хорошо. Но это нормально, это эмоции.
Думаю, никто — ни Джикия, ни Квинси — не будет спорить, ругаться. Это всё, конечно, забыли. Просто это был такой намёк — добро пожаловать в команду. Вчера звонил Джикии, поговорили, поздравил его, сказал, что ждём проставы — в бане или где-то ещё, всё равно. Мы с ним познакомились в сборной», — сказал Глушаков в эфире «Спорт FM».
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