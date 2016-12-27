Билич: думать, что «Вест Хэм» обезопасил себя от вылета из АПЛ, — самоубийство

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич отметил, что клуб не обезопасил себя от вылета, победив в выездном матче 18-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (4:1).
«Мы одержали третью победу подряд, команда вновь почувствовала уверенность, но будет самоубийством думать, что теперь мы в безопасности. „Вест Хэму“ нельзя смотреть только на тех, кто идёт выше нас. Нужно оглядываться и смотреть вниз. Таблица очень плотная, так что надо продолжать прибавлять. Тогда у нас будет шанс удачно закончить сезон», — цитирует Билича Sportsmole.
«Молотобойцы» занимают 11-е место в АПЛ, от зоны вылета клуб отделяют 8 очков.