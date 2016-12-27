Венгер: у нас с Жиру честные отношения

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после домашнего матча 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) похвалил форварда Оливье Жиру, который забил единственный гол на 86-й минуте.
«Жиру было очень сложно, потому что он не всегда играет. Более того, было такое, что он играл хорошо, а я всё равно не выпускал его в следующем матче. Но я думаю, что у нас с Оливье честные отношения. Я испытываю большое уважение по отношению к нему, и он знает это. Жиру не всегда играет, но, несмотря на это, он сохранил высочайший уровень мотивации. Наша работа звучит так: если ты футболист, то должен быть всегда готов.
Попадешь в стартовый состав — замечательно, нет — ты должен быть готов. Здесь нет возможности жалеть друг друга, это профессиональная конкуренция», — цитирует Венгера Sportsmole.