Роналду: кто ещё сомневается во мне, «Реале», сборной Португалии?

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду после получения награды лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards рассказал о своих успехах в клубном и международном футболе.
«В коллективном и индивидуальном планах этот год был лучшим в моей карьере. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с „Реалом“, победил на чемпионате Европы со сборной, выиграл „Золотой мяч“. Не могу просить большего.
Кто ещё сомневается во мне, „Реале“, сборной Португалии? Я выиграл всё, это был удивительный год. Должен поблагодарить своих товарищей по „Реалу“ и сборной, а также тренера Сантуша, который выиграл награду лучшему тренеру», — цитирует Роналду AS.